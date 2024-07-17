На Ямале подрядчика-коррупционера освободили от ответственности за то, что он всё рассказал

Взяткодатель, который получал контракты в детсаду и школе Нового Уренгоя, освобождён от уголовной ответственности. Он активно способствовал раскрытию преступлений, то есть рассказал, кому и сколько денег дал в качестве взятки. Поэтому уголовные дела в отношении него прекращены. Об этом свидетельствуют данные сообщения следователей СК ЯНАО. Речь идёт о руководителе компании «Первый класс», по данным агентства «Новый День».

Согласно материалам дела, в Новом Уренгое с 2018 по 2022 годы заведующая детсада и её заместитель по АХЧ получили от руководителя компании 508 тыс. и 695 тыс. рублей соответственно.

«За эти деньги руководители учреждения обеспечивали с взяткодателем, а также с аффилированными ему индивидуальными предпринимателями беспрепятственное заключение контрактов на поставку оборудования для детского сада. При этом цены контрактов устанавливались самостоятельно руководителем коммерческой организации», – напоминают в Следкоме Ямала.

Всего за указанный коммерсант и связанные с ним фирмы получили 39-ти контрактов на поставку оборудования по завышенной стоимости на общую сумму 6,7 млн рублей.

Квалификация обвинения – получение взяток в крупных и значительном размерах (по п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ и по ч. 3 ст. 290 УК РФ).

Ещё одно уголовное дело расследовано в отношении заместителя директора по АХЧ одной из школ Нового Уренгоя.

«Следствием установлено, что женщина в 2022 году вступила в преступный сговор с этим же руководителем коммерческой организации. Используя служебное положение, за взятку в виде товарно-материальных ценностей на 187 тыс. рублей, она обеспечила заключение 13-ти контрактов с юрлицами, как единственными поставщиками оборудования, по завышенным ценам на сумму более 2,6 млн рублей», – описали предполагаемое преступление следователи.

Как сообщалось ранее, дела в отношении предполагаемых взяточников ушли в суд. За получение взяток от этого подрядчика осудили экс-заместителя директора по административно-хозяйственной части СОШ №2 Людмилу Римскую.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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