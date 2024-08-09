В Новом Уренгое осудили заведующую детсадом за взятки

В Новом Уренгое осудили за получение взяток заведующую детским садом «Руслан» Бопай Джемакулову. Она, по версии следствия и суда, получила более 500 тыс. рублей в качестве взяток от директора фирмы-поставщика «Первый класс». Её оштрафовали на 700 тыс. рублей, женщина будет выплачивать штраф равными долями в течение 50 месяцев, сообщил URA.RU источник, присутствовавший на суде. Кроме того, женщина не сможет в течение трёх лет занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных функций на муниципальной службе. Также её обязали вернуть сумму взяток в размере 528 тыс.рублей.

«Учитывая смягчающие обстоятельства, наказание назначено ниже низшего предела», – сообщил корреспонденту агентства собеседник.

Как ранее сообщали следователи, заведующая получала взятки в течение пяти лет – с 2018 по 2022 годы. В деле также фигурировал заместитель по административно-хозяйственной части – он тоже получал от поставщика «откаты».

За деньги руководители обеспечивали поставщику контракты, цены на продукцию он формировал сам, они были завышены.

Ещё одно уголовное дело в Новом Уренгое возбуждено в отношении заместителя директора по АХЧ одной из школ города – тоже из-за получения взяток от поставщика.

Сам представитель фирмы-поставщика – руководитель компании «Первый класс» Константин Шершнёв за взятки новоуренгойцам избежит наказания – уголовное дело в отношении него прекращено. Но его будут судить за взятки сотрудникам школ в Салехарде. Там он тоже получал, по версии следствия, контракты за «откаты».

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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