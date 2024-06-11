Пять лет получала взятки от поставщика оборудования заведующая детсадом на Ямале

В детсаду и школе Нового Уренгоя вскрыли коррупционную схему, аналогичную той, что ранее нашли в школах Салехарда. Руководящие сотрудники детских учреждений получали от поставщика оборудования взятки, позволяя ему выигрывать контракты.

«По данным следствия, в Новом Уренгое с 2018 по 2022 годы заведующая детского сада и её заместитель по административно-хозяйственной части получили от руководителя коммерческой организации каждая 508 тыс. и 695 тыс. рублей. За эти деньги руководители обеспечивали с взяткодателем, а также с аффилированными ему индивидуальными предпринимателями заключение контрактов на поставку оборудования для детского сада. При этом цены контрактов устанавливались самостоятельно руководителем коммерческой организации», – говорится в материалах Следкома Ямала.

Согласно материалам уголовного дела, предприниматель, который давал взятки сотрудникам детсада, получил 39 контрактов на поставку оборудования по завышенной стоимости на общую сумму 6,7 млн рублей.

Ещё одно уголовное дело возбуждено в отношении заместителя директора по АХЧ одной из школ города.

«Следствием установлено, что женщина в 2022 году вступила в преступный сговор с этим же руководителем коммерческой организации. За взятку в виде товарно-материальных ценностей на сумму 87 тыс. рублей она обеспечила заключение 13-ти контрактов с юридическими лицами, как единственными поставщиками оборудования, по завышенным ценам на общую сумму более 2,6 млн рублей», – уточнили следователи.

По данным агентства «Новый День», поставщик, который давал взятку – ООО «Первый класс». Ранее его уже оштрафовали за взятки сотрудникам салехардских школ.

За получение взяток от этого подрядчика осудили экс-заместителя директора по административно-хозяйственной части СОШ №2 Людмилу Римскую.

Квалификация дел в отношении сотрудников образовательных учреждений – п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ и ч. 3 ст. 291 УК РФ.

В отношении взяткодателя возбуждены уголовные дела по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ и ч. 3 ст. 291 УК РФ.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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