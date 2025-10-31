У экс-сотрудницы школы Ямала отобрали телефоны из-за обвинения во взятках

Очередную сотрудницу системы образования Ямала осудили за получение взяток от поставщика ООО «Первый класс». На этот раз речь идёт о бывшем заместителе директора школы №7 по АХЧ Светлане Шлихтовой. Она семь лет получала деньги и подарки от подрядчика школы. Правда, за эти годы в сумме набралось всего 120 тыс. рублей.

Преступное сотрудничество началось в 2015 году.

«Замдиректора по административно-хозяйственной части одной из школ способствовала в заключении муниципальных контрактов на поставку товаров и выполнение услуг. Должностное лицо «помогло» директору коммерческой организации заключить в обход конкурсных процедур не менее 85 договоров на сумму свыше 17 млн рублей», – уточнили в Следкоме Ямала.

Осужденной придётся выплатить штраф – 500 тыс. рублей. Кроме того, женщине нельзя будет заниматься закупочной деятельностью для государственных и муниципальных нужд в течение полутора лет.

Квалификация обвинения, уточняют в прокуратуре Ямала, ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия).

Кроме того, суд конфисковал изъятые у осуждённой два фотоаппарата, два телефона и деньги (в сумме взятки), а также сохранён арест на недвижимое имущество для обеспечения исполнения приговора.

Приговор в законную силу не вступил.

На Ямале расследуется серия уголовных дел в отношении сотрудников школ и детских садов. Руководителей и заместителей, ответственных за закупки, подозревают в получении взяток от одного подрядчика – ООО «Первый класс». Некоторых фигурантов уже осудили. В том числе другую жительницу Губкинского – заведующсую детсадом «Брусничка».

Губкинский, Наталья Ефремова

