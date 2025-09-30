На Ямале возбудили очередное уголовное дело в отношении сотрудника школы из-за коррупции

Следователи сообщили о новом уголовном деле в отношении сотрудника школы – на этот раз в Новом Уренгое. Заместитель директора школы по административно хозяйственной работе, по версии СК, получила взятку от поставщика товаров для учебного заведения. Номер школы силовики не называют. По собственным данным агентства «Новый День», это школа имени Коротчаева.

Женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере).

«По версии следствия, в 2021 году заместитель директора получила от директора коммерческой организации из Екатеринбурга взятку в 70 тыс. рублей за беспрепятственное заключение с его фирмой контрактов на выполнение работ, приёмку товаров и оборудования и общее покровительство при дальнейшем сотрудничестве», – сообщают в СУ СК ЯНАО.

В отношении директора организации, давшего взятку, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в значительном размере).

Речь идёт о поставщике ООО «Первый класс». Он фигурирует во множестве дел в нескольких муниципалитетах Ямала – взятки от него брали руководители школ и садов в Салехарде, Губкинском, Новом Уренгое, Ноябрьске. Например, весной 2025 года осудили заведующую детсадом «Брусничка» из Губкинского за взятку. За получение взяток от этого подрядчика осудили экс-заместителя директора по административно-хозяйственной части СОШ №2 Людмилу Римскую.

В Новом Уренгое следователи также сообщали о ещё двух коррупционерах в системе образования – это заведующая детского сада и её заместитель по административно-хозяйственной части. Они, по версии следствия, получили от руководителя организации каждая 508 тыс. и 695 тыс. рублей.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

