В Губкинском заведующую детсадом осудили за взятки

Заведующую детсадом «Брусничка» из Губкинского осудили за взятку. Женщина получила 140 тыс. рублей от поставщика различных товаров для дошкольников. Этот тот же самый поставщик, который наладил коррупционное сотрудничество со многими школами и детсадами на Ямале – ООО «Первый класс».

Заведующая признана виновной по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом, взятки за незаконные действия). Суд оштрафовал её на 500 тыс. рублей и лишил права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением закупок товаров, работ и услуг сроком на 1 год 6 месяцев,. У неё также конфискуют сумму взятки, сообщает итоги судебного спора прокуратура Ямала. Расследованием занимались сотрудники Следкома Ямала.

«Женщина способствовала заключению неконкурентным способом 47 контрактов на сумму свыше 12 млн рублей»,– уточнили в прокуратуре Ямала.

Следователи на Ямале расследовали целю серию уголовных дел о взятках от поставщика ООО «Первый класс». Заведующие, завхозы и другие руководители школ и детских садов из разных городов Ямала брали от директора этой фирмы деньги за то, чтобы именно его компания становилась поставщиком товаров в образовательные учреждения. Товары закупали по максимальной цене – в этом была выгода руководителя – взяткодателя.

Взятки брали сотрудники школ и садов в Салехарде, в Новом Уренгое, Губкинском, Ноябрьске.

Губкинский, Наталья Ефремова

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