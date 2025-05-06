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Вторник, 6 мая 2025, 08:10 мск

Новости Ямал

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Очередная заведующая детсада осуждена на Ямале за взятки

Очередной завхоз детского сада на Ямале осуждена за взятки от поставщика. Это сотрудница сада «Солнышко».

«Женщина с октября 2018 года по декабрь 2022 года похитила у руководителя коммерческой организации более 460 тыс. рублей», – сообщили в прокуратуре ЯНАО.

Она признана виновной по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере).

Завхоз была одной из множества сотрудников образовательных учреждений на Ямале, которые брали деньги от фирмы «Первый класс». Взамен бизнесмен получал отсутствие конкурентов – коррупционеры закупали товары для детей именно у него по максимальным ценам.

Виновной назначен штраф в 100 тыс. рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением закупок товаров, работ и услуг сроком на 1 год.

Приговор не вступил в законную силу.

Губкинский, Наталья Ефремова

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