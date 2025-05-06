Очередная заведующая детсада осуждена на Ямале за взятки

Очередной завхоз детского сада на Ямале осуждена за взятки от поставщика. Это сотрудница сада «Солнышко».
«Женщина с октября 2018 года по декабрь 2022 года похитила у руководителя коммерческой организации более 460 тыс. рублей», – сообщили в прокуратуре ЯНАО.
Она признана виновной по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере).
Завхоз была одной из множества сотрудников образовательных учреждений на Ямале, которые брали деньги от фирмы «Первый класс». Взамен бизнесмен получал отсутствие конкурентов – коррупционеры закупали товары для детей именно у него по максимальным ценам.
Виновной назначен штраф в 100 тыс. рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением закупок товаров, работ и услуг сроком на 1 год.
Приговор не вступил в законную силу.
Губкинский, Наталья Ефремова
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»