Раскаявшегося бизнесмена-взяточника на Ямале снова освободят от наказания

Апелляция на Ямале прекратила уголовное дело бизнесмена Константина Шершнева, которого обвиняли в даче взяток руководителям детских садов и школ во многих городах округа. Аргумент – деятельное раскаяние.

Шершнев наладил преступное сотрудничество с завхозами (или директорами) образовательных учреждений, чтобы его фирма «Первый класс» получала контракты по максимальной цене. Ранее суд Салехарда (первая инстанция) признал его виновным в подкупе работников контрактной службы, но освободил от наказания в связи с истечением срока давности.

Сегодня состоялась апелляция.

«Освободить Константина Шершнева от уголовной ответственности по ч.1 ст. 200.5 УК РФ и ч.2 ст.200.5 УК РФ и прекратить уголовное дело и уголовное преследование в отношении него в связи с деятельным раскаянием», – передает URA.RU из зала суда.

Изначально прокуратура и следствие обвиняли г-на Шершнева в даче взяток (это 291 УК РФ). Но суд Салехарда переквалифицировал обвинение на статью 200.5 УК РФ (подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок).

Подарки и взятки от бизнесмена принимали, например, замдиректора «СОШ № 8» в Ноябрьске, замдиректора по АХЧ СОШ №2 в Салехарде, заведующая детсадом «Руслан» в Новом Уренгое, заведующая детсадом «Брусничка» из Губкинского, сотрудница сада «Солнышко» из Губинского.

Константина Шершнева уже освобождали от наказания в суде Нового Уренгоя.

Салехард, Наталья Ефремова

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