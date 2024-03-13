В Салехарде за взятки осудили завхоза школы №2

В Салехарде осудили за крупную взятку сотрудницу школы. Это экс-заместитель директора по административно-хозяйственной части СОШ №2. Подробности сообщают в прокуратуре Ямала. По данным агентства «Новый День», речь идёт о Людмиле Римской.

«С января 2018 года по сентябрь 2022 года подсудимая за вознаграждение предоставляла индивидуальному предпринимателю сведения о планируемых в школе закупках, а также способствовала подготовке коммерческих предложений и заключению контрактов на выгодных для предпринимателя условиях. За указанные действия экс-заместитель директора получила от коммерсанта взятку – более 500 тыс. рублей», – уточнили в надзорном ведомстве.

Женщина заключила досудебное соглашение о сотрудничестве. Она «представила сведения, способствовавшие получению развёрнутой информации об обстоятельствах совершенного преступления, изобличению других лиц и возбуждению в отношении них уголовных дел», рассказали в прокуратуре.

Женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег в крупном размере).

Суд назначил ей штраф в 2 млн рублей, также она лишена права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением административно-хозяйственных полномочий в сфере закупок на 3 года. Ей также пришлось отдать в собственность государства 500 тыс. рублей взятки.

В схеме были и другие лица – уголовные дела в отношении них ещё расследуют.

Приговор не вступил в законную силу.

Отметим, женщина не единственная, кто, по версии силовиков, брал в школах Салехарда взятки от поставщика. Осенью 2023 года Следком рассказывал, что три заместителя директора подозреваются в получении взяток и хищении бюджетных денег. Силовики предполагают, что завхозы завышали стоимость закупаемого оборудования.

Салехард, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube