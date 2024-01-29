Замдиректора школы №2 в Салехарде будут судить за взятки

В Салехарде в суд передали коррупционное «школьное дело». Судить будут сотрудницу школы. Её обвиняют в получении взятки в крупном размере.



Как полагают следователи, управленец брала деньги от одного из поставщиков с 2018 по 2022 годы.



«По версии следствия, замдиректора по АХЧ, бессрочно исполняя обязанности контрактного управляющего, несла ответственность за закупку товаров для школы. Руководитель коммерческой организации предложил систематически передавать ей деньги. Согласившись на получение взяток, обвиняемая доводила до него информацию о предстоящих закупках, предоставляя необходимые документы, для заблаговременного изготовления коммерческих предложений, обосновывающих цену товара, предложенную организации как оптимальную для заключения контракта»,– описывают преступные действия в следственном управлении СК Ямала – именно они расследуют дело.



За несколько лет женщина получила более 500 тыс. рублей.

Дело в отношении взяткодателя ещё расследуется.

Агентству «Новый День» стало известно, что речь идёт о замдиректора школы №2 – Людмиле Римской. Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п.«в» ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

Отметим, женщина не единственная, кто, по версии силовиков, брал в школах Салехарда взятки от поставщика. Осенью 2023 года Следком рассказывал, что три заместителя директора подозреваются в получении взяток и хищении бюджетных денег. Силовики предполагают, что завхозы завышали стоимость закупаемого оборудования.

Салехард, Наталья Ефремова

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