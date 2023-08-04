Мэрия Салехарда объяснила обыски в школах города

Завхоза одной их школ Салехарда допрашивают силовики. Правоохранители подозревают, что он может быть причастен к мошенническим действиям совместно с одним из коммерсантов. Об этом сообщили в мэрии Салехарда, комментируя появившуюся информацию о возбуждении уголовного дела в сфере коррупции.

Изначально информация об обысках в школах и возбуждении уголовного дела была опубликована в телеграм-канале «Мухоморы Харючи». «Силовики возбудили уголовное дело о коррупции в сфере закупок для школ в Салехарде. Проведены обыски в школах. Возможно, речь о целой коррупционной системе», – говорилось в посте.

По данным агентства «Новый День», речь идёт о закупках оборудования и расходных материалов.

После этого мэрия Салехарда в своём официальном тг-канале сообщила, что обвинение ещё никому не предъявлено, изъяты документы по госзакупкам.

«В одном из каналов «большого телеграма» появилось сообщение о том, что силовики возбудили дело по факту коррупции в сфере закупок для школ Салехарда. Во избежание слухов, сплетен и домыслов сообщаем информацию, которой располагаем. Завхоз одной из городских школ допрашивается сотрудниками следственного управления на предмет причастности к совершению мошеннических действий совместно с представителем одной из коммерческих структур. В настоящее время ведутся следственные и оперативные мероприятия. Никаких обвинений никому не предъявлено. Изъяты для изучения документы по контрактам», – говорится в сообщении властей.

В мэрии столицы Ямала добавили, что глава города Алексей Титовский тоже решил провести проверку системы закупок в образовательных учреждениях.

Салехард, Наталья Ефремова

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