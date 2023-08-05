Силовики подозревают замдиректора школы Салехарда в махинациях с контрактами

Следователи возбудили уголовное дело из-за подозрений в махинациях с госзакупками в школе Салехарда. Квалификация – ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц, в особо крупном размере). При этом в материалах следственного управления СК Ямала сообщается, что дело возбуждено «в отношении сотрудника общеобразовательного учреждения и руководителя коммерческой организации». То есть они являются по крайней мере подозреваемыми.

«По данным следствия, в Салехарде в 2021 году замдиректора школы по административно-хозяйственной части, вступив в преступный сговор с руководителем коммерческой организации, обеспечил заключение общеобразовательным учреждением с юрлицом контрактов на поставку оборудования по заведомо завышенной стоимости. Таким образом, подозреваемые, путём обмана руководства школы и администрации Салехарда, на основании подложных документов, похитили свыше 2 млн 700 тысяч рублей», – говорится в сообщении Следкома ЯНАО.

Там добавили, что устанавливают дополнительные эпизоды преступной деятельности фигурантов уголовного дела, а также иных лиц, причастных к совершению мошенничества.

Ход расследования уголовного дела находится на личном контроле руководителя регионального следственного управления Андрея Егорова.

В мэрии Салехарда также прокомментировали следственные действия в школе. Там отметили, что «никаких обвинений никому не предъявлено. Изъяты для изучения документы по контрактам».

Салехард, Наталья Ефремова

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