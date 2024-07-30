Коммерсанта осудят за взятки замдиректору школы №2 и Обдорской гимназии в Салехарде

В Салехарде будут судить директора компании-поставщика, который давал взятки сотрудникам школ. «Откаты» руководящие работники получали за то, что помогали коммерсанту получать выгодны контракты от школ.

Речь идёт о директоре компании ООО «Первый класс» Константине Шершневе, по данным агентства «Новый День».

Взятки от него брала в том числе заместитель директора по административно-хозяйственной части СОШ №2 Людмила Римская, её уже осудили. Она один из фигурантов.

«По данным следствия, коммерсант передавал замдиректора общеобразовательного учреждения Салехарда, представлявшему интересы учреждения в сфере закупок товаров, взятки за содействие в беспрепятственном заключении контрактов на поставку школьного оборудования на коммерчески выгодных для юрлица условиях», – рассказали в СУ СК ЯНАО.

Незаконное «сотрудничество» коммерсанта и замдиректора школы № 2 длилось долго – с 2018 по 2022 годы. За это время замдиректора получила деньги и товарно-материальные ценности на сумму более 924 тыс. рублей.

Цены на товары для школ Константин Шершнев определял сам, конкурсентов на торгах у него не было. На таких условиях у школы с ним было заключено 11 контрактов на 2,6 млн рублей.

Ещё один эпизод расследования в отношении предпринимателя касается другой школы Салехарда – Обдорской гимназии. Там, по версии следствия, взятки также получали заместители директора.

«В 2020 году директор компании передал ещё одному лицу из числа руководства общеобразовательного учреждения взятку товарно-материальными ценностями на общую сумму более 109 тыс. рублей. В результате незаконного содействия взяткополучателя между общеобразовательным учреждением и коммерческой организацией заключены контракты на сумму более 24 млн рублей», – говорится в сообщении Следкома.

Напомним, этот же поставщик, по версии следствия, давал взятки и сотрудникам школ в Новом Уренгое. Однако в том случае уголовное дело в отношении г-на Шершнева было закрыто, так как он активно сотрудничал со следствием.

Салехард, Наталья Ефремова

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