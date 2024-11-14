Коммерсанта-взяточника будут судить повторно за «откаты» руководству школ на Ямале

Поставщика товаров в школы и детсады Салехарда и Нового Уренгоя будут судить повторно. Прокуратура оспорила прекращение уголовного дела в отношении директора ООО «Первый класс» Константина Шершнева.

Напомним, г-на Шершнева обвиняли в даче взятки руководящим сотрудникам школ и детсадов в Салехарде и Новом Уренгое. Сотрудники образовательных учреждений за деньги и подарки обеспечивали ему победу в торгах, таким образом компания «Первый класс» поставляла в школы и сады товары по максимальной цене.

Сначала г-на Шершнева освободили от уголовной ответственности по эпизодам взяток в Новом Уренгое. Аргументация – его признание и способствование раскрытию дел.

Эпизоды по взяткам завхозам школ в Салехарде были выделены в отдельное производство и переданы на рассмотрение в суд столицы Ямала. Но и тут суд завершил процесс 10 сентября в связи с тем, что подсудимый активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, также добровольно сообщил о содеянном.

«Коммерсант в период с 2018 по 2022 годы передавал представителям образовательных организаций Салехарда взятки на общую сумму, превышающую 1 млн рублей, за действия, связанные с заключением контрактов на поставку оборудования для школ города», – напомнили в прокуратуре Ямала.

Сегодня, 14 ноября, апелляция отменила решение об освобождении взяткодателя от ответственности. Уголовное дело направлено на новое рассмотрение.

Взятку от г-на Шершнева получила в том числе экс-заместитель директора по административно-хозяйственной части СОШ №2 Людмила Римская. Она уже осуждена. Ещё один подзреваемый во взятке – замдиректора Обдорской гимназии Николай Щетинин. Его дело ещё рассматривается судом.

Салехард, Наталья Ефремова

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