Власти Салехарда отреагировали на масштабную коррупцию в школах

В мэрии Салехарда прокомментировали новую информацию следователей и тг-каналов о хищениях и взятках со стороны руководства школ. Там сообщили, что закупки для учебных заведений теперь станут централизованными.

«Подготовлен пакет документов, регламентирующий порядок организации централизованных закупок для всех учреждений образования в целях усиления контроля за этим процессом. Администрация города, профильные структуры оказывают содействие правоохранительным органам по всем вопросам, связанным с профилактикой и противодействием коррупции в сфере закупок»,– уточнили местные власти.

Там добавили, что «информацию о задержании сотрудника гимназии подтверждает учебное учреждение. Оно является продолжением «августовского кейса».

Вероятно, речь идёт об информации телеграм-канала «Мухоморы Харючи» о том, что завхоза Обдорской гимназии Николая Щетинина и по совместительству учителя информатики поместили под стражу.

Сегодня же Следком сообщил о том, что сейчас в уголовном деле три завхоза и один руководитель подрядной организации. По версии силовиков, коммерсант давал взятки сотрудникам школ, чтобы те завышали стоимость закупаемого оборудования. Разницу в стоимости, очевидно, просто присваивали.

Салехард, Наталья Ефремова

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