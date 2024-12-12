В Ноябрьске за взятки будут судить замдиректора школы №8

В Ноябрьске будут судить заместителя директора МБОУ «СОШ № 8» за коррупцию. Она обвиняется в получении взятки. Как сообщает прокуратура, дело с обвинительным заключением направлено в суд. Квалификация – п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

Обвиняемая приняла на себя обязательства приоритетно заключать контракты на приобретение материальных ценностей от имени школы с подконтрольными взяткодателю организациями, за что последний принял обязательства передавать на системной основе взятки», – пояснили в прокуратуре Ямала.

Взятки женщина получала 4 года – с 2018 по 2022 годы. За это время коммерсант-взяточник получил контрактов в школе на 22 млн рублей.

Речь идёт о поставщике «Первый класс». Директор этой фирмы Константин Шершнев стал фигурантом нескольких уголовных дел. Он договорился о коррупционном сотрудничестве с руководством школ и детских садов в нескольких городах Ямала. Взятку от г-на Шершнева получила в том числе экс-заместитель директора по административно-хозяйственной части СОШ №2 в Салехарде Людмила Римская. Она уже осуждена. Ещё один подозреваемый во взятке – замдиректора Обдорской гимназии Николай Щетинин. Его дело ещё рассматривается судом.

В Новом Уренгое взятки также получали заведующие детсадов.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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