Новый суд стартовал по делу о масштабной коррупции в детсадах и школах на Ямале

Следователи завершили ещё одно уголовное дело о взятках завхоза детсада от поставщика. Сейчас речь идёт о завхозе детского сада в Губкинском. Взятку давал представитель компании «Первый класс» из Екатеринбурга, который наладил коррупционное сотрудничество со множеством детсадов и школ на Ямале.

«По данным следствия, в 2018 году директор ООО «Первый класс» предложил заведующей хозяйством дошкольного общеобразовательного учреждения Губкинского за незаконное денежное вознаграждение оказывать ему и его партнёрам по бизнесу общее покровительство за беспрепятственное и преимущественное заключение контрактов на поставку товаров для нужд учреждения и выполнение обязательств по заключенным контрактам»,– отметили в Следкоме Ямала.

За несколько лет – с 2018 по 2022 годы женщина получила более 460 тыс. рублей о поставщика.

Квалификация в данном случае – не взятка, мошенничество. Дело в том, что женщина не имела возможности влиять на заключение контрактов, но делала вид, что помогает бизнесмену в его делах с садиком.

В этом случае взяткодатель Константин Шершнев снова освобождён от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. Ранее прокуратура оспаривала прекращение уголовного дела в отношении него по эпизодам взяток в других городах.

Губкинский, Наталья Ефремова

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