Подрядчик-коррупционер «сдал» очередную сотрудницу ямальской школы

Экс-сотрудницу школы имени Коротчаева из Нового Уренгоя осудят за взятки. Женщина, по версии обвинения, брала небольшие суммы от подрядчика. В обмен он имел преимущество в качестве поставщика товаров в учреждение. Речь идёт о заместителе директора по АХЧ указанной школы Ирине Редькиной.

Материалы уже в суде. Это дело является продолжением масштабного расследования коррупции в ямальских школах – в Губкинском, Ноябрьске, Салехарде, Новом Уренгое руководители брали взятки от поставщика ООО «Первый класс». Многие из них уже осуждены.

Квалификация очередного дела сотрудницы школы из Нового Уренгоя – ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия, в значительном размере).

В уголовном деле г-жи Редькиной описаны события, произошедшие ещё в 2021 году. «По данным следствия, обвиняемая получила от директора коммерческой организации из Екатеринбурга взятку в 40 тыс. рублей за способствование в заключении муниципальных контрактов на поставку товаров с нарушением действующего законодательства о контрактной системе и общее покровительство», – говорится в материалах Следкома Ямала.

Женщина помогла директору фирмы заключить со школой без конкурсных процедур не менее 18 договоров на сумму свыше 4 млн рублей.

В отношении директора ООО «Первый Класс» Константина Шершнева уголовное дело снова прекращено – «в связи с добровольным сообщением о совершенном преступлении».

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

