Артюхов предложил мэрам централизованные закупки как способ борьбы с коррупцией

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов предложил районам и городам внедрить систему централизованных закупок. Она может помочь снизить число коррупционных преступлений, таких, какие выявлены силовиками недавно: откаты на закупках в школах Салехарда брали несколько руководящих сотрудников. В аналогичных преступлениях подозревают и руководителей детских садов и школ в Новом Уренгое.Об этом шла речь на заседании комиссии по противодействию коррупции, которое провёл губернатор накануне, сообщают в его пресс-службе.

В заседании комиссии приняли участие силовики и мэры.

В качестве примера успешно действующей системы централизации закупок власти Ямала приводят аукционы по приобретению расходников для больниц. «Например, дезинфицирующие средства закупаются на год вперёд», – говорится в сообщении правительства.

В Салехарде после названных выше коррупционных скандалов в школах тоже начали внедрять такую практику в сфере образования. О ней доложил мэр столицы Ямала Алексей Титовский. По его словам, в итоге снизилась стоимость товаров и услуг: продуктов питания, уборки территорий учреждений, очистки кровли от снега.

«Централизация даёт определенный эффект. Мы внедрили её на региональном уровне, теперь по этому пути пошел Салехард. Давайте в муниципальных образованиях проанализируем, где можно централизовать закупки и снизить тем самым коррупционные риски. Последние примеры уголовной практики наглядно демонстрируют, что, когда в одних руках сосредоточены функции заказа, приёмки работ и организации торгов, риски возрастают. Разделение этих процессов – очевидный способ, чтобы злоумышленникам было сложнее договориться между собой. И с точки зрения организации – директор школы или заведующая садиком не должны думать, как торгуется, например, пожарная сигнализация для учреждения. Это не их профильная деятельность. Понятно, что разделить организационно – это не панацея, но это уже даст положительный эффект», – поделился своими размышлениями г-н Артюхов.

На совещании также обсудили внедрение региональной информационной системы в сфере закупок. О ней доложил директор департамента государственного заказа ЯНАО Евгений Жирнель. «В 2023 году с её помощью проведено более 15 000 закупок, 60% из которых были направлены заказчикам на доработку. В результате наблюдается снижение числа обоснованных жалоб на ограничение конкуренции при проведении закупок в сфере здравоохранения, поступающих от контрагентов в адрес УФАС по ЯНАО, что говорит о повышении качества работы в этом направлении», – заключили в пресс-службе правительства.

На Ямале силовики регулярно обнаруживают коррупционные преступления в различных сферах – образование, строительство, медицина и так далее. В числе крупных громких дел – дело бывшего главы Фонда жилищного строительства Виктора Калашникова, дело руководства Росреестра, дело бывшего главы госпредприятия «Ямалгосснаб» Михайлицкого.

Салехард, Наталья Ефремова

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