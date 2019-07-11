На Ямале власти хотят ликвидировать село

Село Газ-Сале в Тазовском районе могут расселить. Такую административную реформу в Тазовском районе рассматривают власти. Об этом стало известно агентству «Новый День» из собственных источников в администрации района. Информацию о том, что село могут закрыть, уже начали озвучивать жителям.

В соцсетях после визита губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова в Тазовский район появились вопросы от жителей о перспективах села Газ-Сале. Авторы официального аккаунта администрации Тазовского района сообщили, что судьба села решается. «Перспектива развития Газ-Сале рассматривается со всех сторон. Окончательного решения нет. В том числе будет учтено и мнение самих жителей: хотят ли они в дальнейшем жить и работать в Газ-Сале или желают переехать в более крупный населенный пункт с развитой инфраструктурой, где уровень и качество их жизни будет соответствовать современным стандартам».

Как пояснил собеседник агентства «Новый День» в администрации района, основной аргумент в пользу расселения села – это ветхое и аварийное жилье. Вместо того, чтобы полностью фактически заново застраивать Газ-Сале, жителей могут переселить в более комфортное место. Сейчас в селе – порядка двух тыс. жителей. По словам собеседника агентства, главное условие губернатора при проведении этой реформы – чтобы мнение жителей было учтено.

«Окончательного решения, будет ли закрываться населенный пункт, пока нет. Проводятся опросы населения о том, где бы они предпочитали жить дальше, рассчитывается экономика проекта. Решение будет приниматься по итогам всесторонней оценки ситуации», – уточнил спикер позицию властей. Куда могут отправить жителей поселка – он не уточнил.

Село появилось в 60-ых годах 20 века на месте базы нефтеразведчиков. Это типичный для Севера балочный населенный пункт без инфраструктуры. Периодически село переживает ЧП, такие как массовое отключение тепла в морозы. Такое случилось, например, этой зимой.

Тазовский район, Юлия Фролова

Тазовский район. Другие новости 11.07.19

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