В ямальском поселке закрывают центр для пенсионеров и инвалидов

В селе Газ-Сале Тазовского района Ямала проходит оптимизация в социальном учреждении. Центр «Милосердие» для одиноких пенсионеров и инвалидов закрывают, постояльцев перевозят в поселок Тазовский, который является административным центром района. Об этом сообщили районные власти.

Обсуждение судьбы центра «Милосердие» началось в соцсетях накануне. Пользователь Валерий Вануйто обратил внимание на то, что инвалиды и старики Газ-Сале живут в ветхом деревянном здании.

«Дом старый гнилой, зимой очень холодно. Его еще лет 30 назад строили. Вроде сделали ремонтик, но так это показуха и больше для отвода глаз. <…> Когда здание отремонтируют? И зачем там так много работников? Их точно там не меньше 50 человек, а подопечных-то всего человек 10 только насчитали!», – написал наблюдатель в группе «Тазовский раЁн» «Вконтакте».

Как рассказали в департаменте соцзащиты населения администрации ЯНАО агентству «Новый День», в газ-салинском центре сейчас всего 13 постояльцев. В целях оптимизации «Милосердие» объединят с центром «Забота» в поселке Тазовский. Специально для этих целей власти строят новое здание. Перевод состоится, вероятно, до конца 2019 года. Чиновники обещают, что условия для пожилых людей там будут намного лучше.

При этом управленцев центра «Милосердие» в Газ-Сале сократят: сейчас за 13 пожилыми людьми ухаживают 60 человек. «Будут сокращены 20 специалиста из числа административно-управленческого персонала, которые не занимаются непосредственным обслуживанием граждан – это директор, его заместитель, бухгалтеры, кадровики», – поясняют в администрации Ямала.

По версии местных чиновников, в Газ-Сале в будущем не будет потребности для отдельного социального учреждения, с каждым годом постояльцев все меньше. «В 2017 году в центре находилось гораздо больше граждан. В течение 2018 года двое умерли, еще нескольких забрали родственники», – рассказывает спикер.

При этом чиновники просят не связывать оптимизацию в «Милосердии» с информацией о возможном расселении села. Как уже рассказывало агентство «Новый День». Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов ранее озвучивал тему эффективного стратегического развития отдаленных населённых пунктов. По мнению главы региона, у жителей отдаленных сел должны появиться новые возможности: лучшее жилье, лучшие образование для детей и медицинское обслуживание. Поэтому людям стоит подумать о переезде в райцентры, где условия жизни лучше. Отметим, что в Газ-Сале около 80 процентов ветхих и аварийных домов. А большинство зданий, в которых расположены социальные учреждения, давно пришли в полную негодность.

Как сообщили агентству «Новый День» в администрации округа, до конца сентября проводится опрос населения Газ-Сале, который должен ответить на вопрос: хотят ли люди переезжать из села.

Газ-Сале, служба информации

Газ-Сале. Другие новости 15.08.19

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