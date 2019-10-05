Губернатор Артюхов обещал жителям Газ-Сале помочь с работой, если они уедут из села

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов пообещал сам приехать в Газ-Сале, чтобы обговорить с жителями вопрос о ликвидации села. Сроки он не назвал, только уточнил, что сейчас идет подготовительная работа, а дату встречи он сообщит позднее. Напомним, власти Ямала обсуждают административную реформу – полное расселение отдаленных населенных пунктов, где нет инфраструктуры, а жилье уже обветшало. В том числе речь шла и о Газ-Сале в Тазовском районе. Там проводили опрос среди населения, но его итоги не озвучены. В правительстве агентству «Новый День» сообщали, что итоги будут обнародованы позднее.

«Мы должны принять с вами взвешенное решение. Анализ жилищного фонда поселка показал, что более 80 процентов – аварийное жилье, иными словами, поселок надо почти весь строить заново. Анализ мест занятости жителей показал, что очень многие работают в Тазовском, и каждый день направляются туда на машинах. А ведь это далеко и небезопасно. А кто-то даже связан с предприятиями, которые работают в Новом Уренгое»,– рассказал Дмитрий Артюхов.

Глава ЯНАО сообщил, что если люди захотят переехать в Тазовский, то им предоставят такую возможность. Но, если кто-то захочет переселиться в Новый Уренгой, то он также сможет это сделать. Г-н Артюхов также обещал помочь найти достойную равноценнную работу переселенцам.

Газ-Сале, служба информации

Газ-Сале. Другие новости 05.10.19

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