Губернатор Артюхов прибудет в Тазовский район на назначение нового главы

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов прибудет в Тазовский район в день назначения нового главы муниципалитета – 3 июля. Об этом сам губернатор рассказал в своём аккаунте в «телеграм». Он добавил, что намерен встретиться с новым руководителем территории и обсудить планы. Также состоится встреча с жителями ликвидируемого посёлка Газ-Сале.

«Традиционно летом с командой смотрим динамику развития Тазовского. Запустили в райцентре большую программу обновления социальной инфраструктуры: больничный городок, школа, спортивные учреждения, строим целые жилые микрорайоны. Сегодня приступит к работе новый глава района – его выберут местные депутаты. Обсудим приоритеты развития территории. Вечером встречусь с жителями Газ-Сале. В ближайшее время начнётся массовое переселение из села в Новый Уренгой и Тазовский. Знаю, что у людей остаются вопросы, постараюсь ответить на каждый. Приглашаю всех газсалинцев к 18:15 на площадь у Дома культуры», – написал г-н Артюхов.

Основной кандидат на пост главы Тазовского района – бывший окружной чиновник, глава департамента АПК ЯНАО Виктор Югай.

Также сегодня губернатор побывает в Пуровском районе.

«Приеду в национальное село Самбург. Начали возводить там садик, участковую больницу, планируем капремонт школы-интерната. Оценю ситуацию на стройплощадках, посмотрю, чем живёт самый северный населённый пункт Пуровской земли»,– отметил губернатор.

Тазовский район, Наталья Ефремова

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