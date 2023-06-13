В Тазовском районе появились ещё два кандидата на пост главы

Ещё два человека сдали документы для участия в конкурсе на пост главы Тазовского района.

Первый: сотрудник муниципального учреждения – директор МКУ «Дирекция жилищной политики Тазовского района» Александр Михайлов. Как правило, муниципальные чиновники участвуют в конкурсах в качестве технических кандидатов, не имея рельной цели победить.

Второй – Алексей Рожков. Согласно открытым источникам, он является главой СПК «Тазовский». О том, что он принёс документы для участия в конкурсе, агентству «Новый День» сообщил секретарь комиссии Вадим Четвертков.

Сегодня, 13 июня, последний день приёма документов.

Ранее о своём желании принять участие в конкурсе заявил бывший глава департамента АПК ЯНАО, которого назначили заместителем главы Тазовского района – Виктор Югай. Он является основным кандидатом на пост.

Всенародных выборов в Тазовском районе не будет – они заменены конкурсом. Сначала члены комиссии отбирают претендентов, затем претенденты выступают перед думой и свой выбор делают депутаты.

Тазовский район, Наталья Ефремова, Юлия Фролова

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