Ямальский губернатор прокомментировал ликвидацию Газ-Сале

Решение о ликвидации села Газ-Сале в Тазовском районе Ямала должны принять сами жители населенного пункта. Об этом 1 декабря во время своей прямой трансляции в Инстаграм заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Вопрос о будщем села во время онлайн-трансляции задал житель Газ-Сале Александр Долгов, который в 1981 году приехал на Ямал из Ленинграда. «Тема наболевшая, жилье давно не строится и люди в неведение. Либо расселение, либо возрождение села. Если расселение, то сколько это займет времени? Большая часть людей живет в аварийных деревянных домах», – задал вопрос главе округа Александр.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов отметил, что более 85% жителей Газ-Сале рассматривают возможность переезда в ближайшее время.

«Тема такая серьезная… И мы будем ей серьезно заниматься. Окончательное решение за жителями поселка. Как уже говорил, сейчас ведется предварительная работа с населением. Опрашивают людей, что наиболее предпочтительнее: остаться, переехать в Тазовский, в Новый Уренгой… И после этого, когда социология вся будет закончена, обязательно сам лично приеду к вам, чтобы честно обсудить – что мы с вами делаем», – заявил Артюхов.

Глава ЯНАО отметил, что более 85% жителей населенного пункта рассматривают возможность переезда из села. «Откуда пошел разговор: более 85% сельчан рассматривают переезд в ближайшее время. Очень серьезная цифра. Согласитесь. При этом хотят остаться на Ямале. 80% жилфонда там ветхое. И вопрос: надо ли строить здесь? Это можно, но добьемся ли мы такого качества жизни, когда есть хороший спорт, образование, здравоохранение. И когда это накладывается на то, что 85% готовы уехать, то нужно глубже разобраться и предложить альтернативу», – добавил глава округа.

В случае, если люди проголосуют за ликвидацию Газ-Сале, то окружные власти обещают переселять людей «на принципах справедливости» и предоставлять им сопоставимое по площади жилье.

«Новый День» уже сообщала о планах правительства Ямала ликвидировать Газ-Сале. Как ранее пояснял собеседник агентства «Новый День» в администрации района, основной аргумент в пользу расселения села – это ветхое и аварийное жилье. Вместо того, чтобы полностью фактически заново застраивать Газ-Сале, жителей могут переселить в более комфортное место. Сейчас в селе – порядка двух тыс. жителей. По словам собеседника агентства, главное условие губернатора при проведении этой реформы – чтобы мнение ямальцев было учтено.

Село появилось в 60-ых годах 20 века на месте базы нефтеразведчиков. Это типичный для Севера балочный населенный пункт без инфраструктуры. Периодически село переживает ЧП, такие как массовое отключение тепла в морозы. При этом на сайте губернатора Ямала по итогам поездки в Тазовской район сообщалось, что в каждом небольшом поселке невозможно развивать инфраструктуру, что может служить косвенным доказательством того, что реформа в дальнейшем может коснуться нескольких аналогичных поселков.

Газ-Сале, Тазовский район, служба информации

Газ-Сале, Тазовский район. Другие новости 01.12.19

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