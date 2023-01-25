В Новом Уренгое сдают арендные дома для жителей ликвидируемого Газ-Сале и привлечённых сотрудников

В Новом Уренгое начали вводить построенные арендные дома. Квартиры в них получат переселенцы, жители ликвидируемого посёлка Газ-Сале и специалисты, которых привлёк округ. Об этом сообщили в департаменте строительства ЯНАО.

Строительство шло в микрорайоне Славянский Нового Уренгоя. Всего построено 10 двенадцатиэтажных домов.6 домов – для переселенцев. Остальные 4 – для высококвалифицированных кадров.

«В квартирах установлены качественные входные и межкомнатные двери, натяжные потолки и ламинат. Кухни оборудованы плитами, в санузлах вся необходимая сантехника. Все пространства обеспечены светильниками. Квартиры полностью готовы к проживанию сразу после заселения», – рассказывали чиновники Депстроя.

А в квартирах для привлечённых специалистов есть дополнительно мебель и бытовая техника.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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