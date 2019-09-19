Глава Тазовского района ушел от ответа на вопрос о расселении поселков

Глава Тазовского района Василий Паршаков в четверг, 19 сентября 2019 года, отчитался перед депутатами Ямала о развитии муниципалитета. Он уверил, что социально-экономическая ситуация в районе стабильная. При этом мэр не смог сказать ничего конкретного о возможном расселении сел Газ-Сале и Находка. Он затронул готовящуюся реформу по укрупнению поселков в Тазовском районе лишь после того, как этот вопрос поднял депутат Валерий Степанченко. При этом г-н Паршаков, игнорируя тот факт, что поселки могу расселить, долго рассуждал о строительстве очистных сооружений, о дорогостоящем благоустройстве и о жилищных программах.

Вот что сообщил Василий Паршаков о возможном расселении Газ-Сале: «У нас нет предприятий там, только бюджетники. Мы делаем опрос, посмотрим, что он нам покажет. Будем считать, у нас есть сроки, когда мы должны доложить информацию губернатору. Хочу сказать, что у нас там 48 домов, из них 38 домов – аварийные. Если исполнять программу, только 4300 квадратов до 2025 года сможем расселить»,– пояснил глава. Опрос проводится среди жителей аварийных домов. Людей спрашивают, куда они хотят переселиться и что хотели получить от госудраства – средства на покупку квартиры или квартиру.

Губернатор Дмитрий Артюхов ранее, комментирую реформу, объяснял, что построить инфраструктуру в каждом отдаленном поселке невозможно, поэтом есть смысл укрупнять населенные пункты и переселить людей в благоустроенные поселки и города. Об этих планах чиновников стало известно летом 2019 года.

Сегодня г-н Паршаков сообщил, что Тазовскому району нужны средства, чтобы построить очистные сооружения во всех отдаленных поселках. Иначе люди дальше будут пить грязную воду. Попытка попросить денег на инфраструктуру территорий противоречит планам по расселению поселков. Но Паршаков никак не прокомментировал этот вопрос.

Больным вопросом глава Тазовского района сегодня назвал жилищный вопрос. «Жилищный фонд оставляет 579 домов, из них 263 дома аварийны»,– пояснил мэр. В том числе, проблемой является необходимость предоставить жилье для тундровиков, у которых недвижимости никогда не было. «Учитывая особенности района, необходимо увеличить финансирование на выплаты для граждан из числа КМНС на приобретение жилья, нужны наемные дома, маневренный фонд. Нужно предусмотреть условия поддержки индивидуальных застройщиков из числа КМНС»,– попросил г-н Паршаков.

Только из вопросов депутатов стало известно, что основная причина смертности в Тазовском районе – это алкоголь. Но на вопрос Валерия Степанченко, является ли эта тема острой, г-н Паршаков лишь отметил, что она такая же острая, как и в других местах. И что власти держат ее на контроле. «Мы занимаемся совместно с полицией, а не просто сидим, наблюдаем»,– уверенно заявил глава.

При этом Василий Паршаков заверил депутатов, что у Тазовского района прекрасное будущее, так как на его территории есть перспективные месторождения и работают крупные нефтегазовые компании – «Лукойл», «Роснефть», «Газпром» и «Новатэк».

Тазовский район, служба информации

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