Губернатор Артюхов предложил расселить Вынгапуровский поселок под Ноябрьском

Власти Ямала всерьез задумались о переселении населения в крупные города из отдаленных территорий. И касается это не только труднодоступных тундровых поселков, но и относительно близких населенных пунктов. Так, переселить могут Вынгапуровский – отдаленный поселок, который сейчас входит в состав Ноябрьска. Об этом во вторник, 20 августа 2019 года заявил глава Ямала Дмитрий Артюхов на встрече с жителями Ноябрьска. Он сказал, что глава города Алексей Романов должен организовать опрос жителей. Именно люди должны сказать, есть ли смысл вкладывать средства в поселок, где нет инфраструктуры, или лучше всех переселить в Ноябрьск. Об этом сообщает агентство «Новый День».

С таким предложением губернатор выступил, отвечая на вопрос жителя Вынгапуровского района. Мужчина сказал, что в Вынгапуровском «все плохо»: врачи недостаточно квалифицированы, тарифы на жилищно-коммунальные услуги высокие, но качество очень плохое.

В ответ на это губернатор внезапно заявил, что у него есть мысль принять «принципиальное решение». «У нас много отдаленных территорий. Но как заставить хорошего врача и учителя туда поехать? Мы тянем все наши поселки на старых кадрах, в советское время люди разъехались по всей стране, и сейчас они там поддерживает нормальный уровень. Но молодое поколение в такие поселки не затащишь. Мы строим красивые школы в тундровых поселках, комфортные, освещенные – но там недокомплект учителей. Даем и жилье, и подъемные. Но человек не готов там жить. Он лучше будет получать чуть поменьше, но жить в Екатеринбурге, где у него друзья. Ценности поменялись», – рассудил глава региона.

«Надо собраться и решить – что мы дальше делаем. Либо потихоньку людей переселяем в крупные города – где есть все. Либо продолжаем вкладывать деньги. Это отдаленный район, мы в любом случае должны ремонтировать там объекты. Но глобально – что с ним делать и нужно ли людям там жить – надо обсуждать», – сказал Дмитрий Артюхов. Он добавил, что этот процесс в любом случае займет несколько лет. «Мы открываем ящик Пандоры, но надо будет дискуссию провести с жителями – сколько готовы переехать в Ноябрьск, в новое жилье. Весь Вынгапуровский ветхий», – заключил глава.

В Вынгапуровском есть производство «Сибура», возможно, есть смысл организовать там лишь вахту, предложил г-н Артюхов.

Тема ликвидации маленьких отдаленных поселков появилась в повестке властей округа летом 2019 года. Впервые агентство «Новый День» написало о планах по расселению поселка Газ-Сале в Тазовском районе, так как все жилье там ветхое и строить новые коммуникации, здания и соцобъекты очень дорого и нецелесообразно.

Ноябрьск, служба информации

Ноябрьск. Другие новости 20.08.19

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