Считать тазовских чиновников будет высшая школа экономики

На торгах развернулась борьба за возможность посчитать оптимальную численность сотрудников Тазовской администрации. Восемь участников аукциона предложили свои услуги чиновникам, которые не могут самостоятельно составить штатное расписание. Речь идет об аукционе по выбору подрядчика для разработки методик оптимизации структуры органов местного самоуправления Тазовского района. Об аукционе агентство «Новый День» писало несколько дней назад.

В среду, 24 июля 2019 года, назван победитель аукциона. Считать тазовских чиновников будет Национальный исследовательский университет «высшая школа экономики». Они предложили цену в 1,7 млн рублей. Напомним, начальная цена – 2,2 млн рублей.

За эти деньги нужно будет предложить оптимальную структуры органов власти, а также указать время, которое необходимо на выполнение стандартных чиновничьих работ.

В Тазовском районе идет муниципальная реформа. Во-первых, отменяются выборы мэра, он будет назначаемым. Во-вторых, упраздняются поселковые администрации – их функции будет выполнять районная администрация. И, в-третьих, чиновники рассматривают варианты закрытия и ликвидации маленьких неблагоустроенных поселков.

Тазовский район, служба информации

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