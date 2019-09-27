В Тазовском районе отменили выборы мэра

Депутаты Тазовского района отменили всенародные выборы мэра. Решение народные избранники приняли 25 сентября 2019 года, на очередном заседании. На официальном сайте администрации чиновники завуалировано подтвердили эту информацию. Теперь кандидатов на главу района будет отбирать комиссия из окружных чиновников и представителей района. Когда кандидатов отберут, их представят депутатам районной думы, и народные избранники выберут из них нового главу. Более того, в устав Тазовского района внесли поправки, которые позволяют упразднить сельские управы. Ранее эти изменения вызвали недовольство и сопротивление, но окружные власти смогли продавить реформу.

Председатель тазовской районной думы Ольга Борисова заявила, что она с коллегами «детально изучила этот вопрос». В ее цитате, которая опубликована на сайте администрации, говорится, что причиной для отмены выборов мэра стало решение окружной власти.

«Изменения в закон «О некоторых вопросах организации местного самоуправления в ЯНАО» были приняты 1 июля 2019 года на заседании законодательного собрания округа. В девяти из 13 муниципалитетов округа такая система уже работает, в четырех оставшихся также принято положительное решение»,– написано на сайте муниципалитета.

Ранее реформу местной власти в Тазовском районе комментировал глава ЯНАО Дмитрий Артюхов. Он говорил, что штат чиновник раздут и что после упразднения поселковых администраций на чиновников будет уходить меньше денег из бюджета.

Сейчас главой тазовского района является Василий Паршаков.

Тазовский район, служба информации

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