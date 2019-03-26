На Ямале в очередном районе отменяют прямые выборы мэра, население возмущено

В Тазовском районе готовится административная реформа: там отменяют прямые выборы главы и упраздняют администрацию районного центра. Об этом стало известно из поправок в устав муниципалитета, которые есть в распоряжении агентства «Новый День». Их должны обсуждать в начале апреля 2019 года на публичных слушаниях, но уже сейчас в поселке Тазовском местные депутаты выступили против реформы. Население тоже резко отрицает изменения, растет недовольство и непонимание. Что будет дальше, после такого явного протеста – неясно. Ранее окружные власти «продавили» аналогичные административные реформы в других муниципалитетах. В районной администрации заявляют, что основная цель реформ – оптимизация.

Суть поправок

Во-первых, согласно корректировкам в устав Тазовского района, которые должны быть приняты, глава района больше не будет избираться всенародно. Его будет назначать дума из числа кандидатов, которых предварительно выберет комиссия. Так уже происходит в других муниципалитетах, где власти Ямала контролируют политическую ситуацию. Например, в Пуровском районе.

Во-вторых, функции администрации поселка Тазовский будет исполнять районная администрация, расположенная тут же. Поселковая управа будет упразднена с 2022 года – тогда кончается срок полномочий местного собрания депутатов. В администрации поселка Тазовский работают 30 человек – они будут, очевидно, сокращены в рамках административной реформы.

Реакция

Как сообщил агентству «Новый День» глава Тазовского Омпа Яптунай, он в свое время был избран народом и не может сейчас пойти против мнения жителей. «Реформу мне заранее никто не представил. Мне о ней сказали юристы районной администрации мимолетом», – сказал глава. Он объясняет: в поселке не поддерживают реформу, навязанную сверху. «У нас сегодня было собрание депутатов, на котором мы отклонили соглашение о передаче функций по управлению поселком в администрацию района. Перед этим мы обсуждали готовящуюся реформу с коренным населением, с общественностью, с депутатами, с ассоциациями КМНС. Все выступили за сохранение прямых выборов, в поселке все об этом говорят, реагируют бурно», – рассказал г-н Яптунай.

Он предполагает, что вслед за протестом могут последовать попытки административного и политического давления. Но пока что окружные власти не связывались с представителями райцентра.

Будут ли упразднять управы поселков Антипаюта, Газ-Сале, Гыда – пока неясно. Вообще же Тазовский район – сложная территория с большим количеством тундрового населения, с традиционными видами хозяйствования – добычей рыбы, разведением оленей, и в то же время активным присутствием компаний ТЭК. Здесь расположены перспективные месторождения. В 2018 году в муниципалитете произошла смена власти – отправлен в отставку после возбуждения уголовного дела прежний глава Александр Иванов. Его место занял бывший мэр Красноселькупского района Василий Паршаков.

Комментарии района

Как сообщили в администрации района, цель упразднения поселковой управы – сокращение бюджетных расходов. «Специалисты администраций, так или иначе, решают смежные вопросы местного значения, функции зачастую дублируются. Вследствие чего увеличивается время решения вопросов и объем документооборота. В решении большинства вопросов поселка ключевую роль в итоге играет администрация района», – рассказали в мэрии в ответ на вопрос агентства.

Там подтвердили информацию о том, что поселковые депутаты отклонили объединеение, сославшись на то, что вопрос мало изучен. Как раз сегодня реформу обсуждают и в районной думе.

В пресс-службе губернатора Ямала обещали предоставить комментарии департамента внутренней политики округа позднее.

Тазовский район, Юлия Фролова

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