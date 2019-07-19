Тазовские чиновники заплатят миллионы тому, кто скажет, как их оптимизировать

Администрация Тазовского района ищет подрядчика, который посчитает за бюджетные деньги, как нужно оптимизировать число служащих в мэрии. Аналитиков подбирают на сайте госзакупок. Итоги аукциона еще не объявлены, поэтому пока узнать итоговую стоимость контракта не получится. Однако известно, что максимальная стоимость – 2,2 млн рублей, сообщает агентство «Новый День».

Напомним, в Тазовском районе стартовала реформа по объединению поселковых управ и районной администраци. Будут также отменены выборы мэра. Ранее глава региона Дмитрий Артюхов объяснял реформу необходимостью экономить средства и повысить управляемость. Правда, именно в Тазовском реформа забуксовала из-за протеста главы поселка Тазовский Омпы Яптунай.

Аукцион по выбору подрядчика для подсчета оптимального числа чиновников тазовские власти объявили летом 2019 года. Речь идет не только о расчетах для мэрии, сюда входят и дума, и контрольно-счетная палата.

Аналитики, которые получат контракт от тазовской администрации, должны будут не только указать лучшее число чиновников для каждого отдела и управления, но и определить нормы времени на выполнение стандартных чиновничьих работ. Партнер мэрии также установит зависимость численность работников от объемов деятельности по решению вопросов местного значения, исполнению переданных полномочий. Нужно также разработать проект организационной структуры администрации района, думы и КСП.

«Срок представления отчета о выполнении научно-исследовательской работы муниципальному заказчику – не позднее 90 календарных дней с даты заключения контракта», – говорится в материалах закупки.

Документацию аукциона подписал первый замглавы администрации Тазовского района по внутренней политике Сергей Лисовский.

В 2018 году Тазовский пережил кризис власти. Был отправлен в отставку в связи с возбужденным уголовным делом бывший мэр Сергей Иванов. Обнаружились нарушения почти во всех сферах деятельности мэрии. Сейчас район возглавляет бывший красноселькупский мэр Василий Паршаков.

Тазовский район, служба информации

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