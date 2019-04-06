Губернатор Артюхов сделал заявление об отмене выборов глав и сокращении чиновников

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов объяснил упразднение поселковых администраций, которое готовится на Ямале. Это административная реформа по слиянию сельских управ и районных администраций. По словам губернатора, главная цель – это усиление районных глав и попытка избавиться от рассеивания ответственности. В районах, где произойдут упразднения, также отменят прямые выборы мэров – главы будут назначаться по конкурсу. Таким образом на Ямале не останется глав, которые избираются населением. Реформа уже запущена. Решение принято в Красноселькупском районе, а в Тазовском она «забуксовала» – глава поселка Омпа Яптунай выступил резко против оптимизации.

«Сокращения и экономический эффект (от уменьшения числа чиновников – прим.ред.) – это не сама главная задача. Главное – повышение управляемости», – заявил губернатор Ямала в ответ на вопрос журналистов 5 апреля в Салехарде. Слияние проводилось и раньше в более крупных населенных пунктах – объединялись администрации Тарко-Сале и Пуровского района и Надыма и Надымского района.

«В четырех муниципалитетах, где мы запланировали эти действия, жители райцентра составляют более половины жителей всего района. Глава района – главное лицо по мнению всех жителей, а глава поселения играет вторую роль. Все ключевые решения, которые принимаются по райцентру, принимает глава района. А то, что есть глава поселения – это мы напридумывали административную систему, иногда она порождает бюрократию и рассеивание ответственности», – объяснил свое видение реформы глава автономии.

Он повторил мысль, которую уже высказывал ранее – штат чиновников раздут. «Да, чиновников все не любят. Но когда дело касается родных или близких, все понимаем, что это люди и судьбы, особенно, если возраст немолодой. Возникает вопрос – как человек может приспособиться (после сокращения с муниципальной службы – прим.ред). Поэтому мы будем действовать аккуратно. При этом повысится персональная ответственность главы района. Простые работники от этого не должны пострадать. Да и руководители, если они ценные, то найдут работу. Глава поселения, например, может стать замглавы района», – рассудил Дмитрий Артюхов.

Он предположил, что реформа будет подобна упразднению мэрии Тарко-Сале, где сократили порядка 15 процентов служащих.

По словам губернатора Ямала, вслед за объединением последует другая процедура, которая предусмотрена законом – отмена выборов главы района. Такой регламент действительно описан в законе «О некоторых вопросах организации местного самоуправления в ЯНАО». Очевидно, реформа продумывалась заранее.

Салехард, Юлия Фролова

Салехард. Другие новости 06.04.19

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