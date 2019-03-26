Вслед за Тазовским сокращать чиновников будут в других районах ЯНАО

За оптимизацией в Тазовском районе последуют реформы в остальных муниципалитетах, рассказал собеседник агентства в администрации Ямала. В частности, упразднение поселковых управ должно произойти в Ямальском, Шурышкарском, Красноселькупском и Приуральском районах.

В этих районах нет крупных городов – только небольшие поселения. Оптимизацию в правительстве округа объясняют экономией бюджетных средств. Ранее аналогичные реформы прошли в других районах. Кстати, там после администратвиных преобразований также отменили прямые выборы глав, что сейчас планируется в Тазовском районе.

Как ранее сообщало агентство «Новый День», новость о передаче функций администрации поселка Тазовский в районную мэрию вызвала непонимание и протест у руководства райцентра. Глава поселка Омпа Яптунай заявил, что он против упразднения. Также против оптимизации высказались во вторник, 26 марта, депутаты местного собрания. В администрации района прокомментировали только ликвидацию поселковой администрации, ничего не пояснив по поводу назначаемого мэра. В департаменте внутренней политики Ямала пока получить комментарии по поводу отмены всенародных выборов главы пока не удалось.

Между тем политолог Станислав Дейнеко считает, что несмотря на имеющийся негатив объединение администраций в районах не повлечет социального взрыва. Напротив, некоторые могут даже обрадоваться сокращению числа чиновников. «На Ямале это оправдано и нужно делать. В небольших населенных пунктах наличие двух дублирующих структур исполнительной власти не целесообразно с позиции управления и траты бюджетных средств. Также жителям муниципального образования не нужно решать к кому идти к главе поселка или к главе района, находясь в райцентре. Практика позволит избавиться от чиновничьего футбола», – сказал Станислав Дейнеко.

По версии собеседника в администрации Ямала, реформы растянутся до 2022 года. По данным окружного правительства, слияние мэрии Надыма и Надымского района а также аналогичная реформа в Пуровском районе сэкономили 150 и 115 млн рублей соответственно.

Салехард, Юлия Фролова

Салехард. Другие новости 26.03.19

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