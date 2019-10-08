На Ямале могут ликвидировать все поселковые администрации

На Ямале могут появиться новые муниципальные образования – муниципальные округа. Поправки вносят в устав округа депутаты на ближайшем заседании, 16 октября. Муниципальные округа – укрупненные территории, в которых поселения теряют статус самостоятельных муниципальных образований. В такой округ может войти сколько угодно поселений.

Регионы получили возможность со здавать такие муниципалитеты после того, как реформа МСУ была запущена на уровне федерации – весной 2019 года госдума внесла соответствующие корректировки в 131 ФЗ. Тогда в качестве аргумента для слияния говорили об уменьшении числа чиновников и экономии бюджета. До 2025 года регионы вносят поправки в свои уставы, чтобы начать укрупнение.

Во вторник, 8 октября, ни в заксобрании Ямала, ни в правительстве округа не удалось получить комментарий о перспективах образования таких округов в регионе. В пояснительной записке к поправкам в устав ЯНАО лишь говорится, что реформа до 2025 года будет проработана, в том числе чиновники обещают озвучить социально-экономические последствия укрупнения.

При этом, напомним, на Ямале сделан первый шаг в сторону укрупнения. Ликвидируются поселковые и городские администрации в тех населенных пунктах, где также располагается районная администрации. Как, например, в Надыме – администрация Надымского района. В поселке Тазовский – администрация Тазовского района.

Если же будут образованы муниципальные округа, то будут упразднены абсолютно все поселковые администрации. Это основное отличие от ирайона, в котором у каждого поселения свои депутаты и администрация.

Укрупнение территорий обсуждается во всех регионах. В качестве минусов эксперты называют ухудшение управляемости и крах системы местного самоуправления.

«Органы власти будут находиться в бывших районных центрах, куда людям иногда трудно добираться – это неудобно. Притом что в поселениях и так все мертво. У низовых муниципалитетов нет ни денег, ни полномочий, они ничем реально не управляют. Так что создание муниципальных округов сводится к экономии на зарплатах людей, которые работали в поселенческом уровне МСУ. В целом муниципальную реформу Дмитрия Козака ликвидируют, в основном по бюджетным основаниям. У регионов большие долги, а, в отличие от федерального бюджета, нефтяных средств нет. Всюду по стране стараются сэкономить на содержании, на чем только можно: ликвидируют ФАПы, сливают школы. Местное самоуправление совсем умирает», – говорила главный научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Наталья Зубаревич в интервью изданию «Конкурент».

Салехард, служба информации

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