Депутат Заксобрания Ямала сделал заявление про укрупнение муниципалитетов

Депутат заксобрания Ямала Эдуард Яунгад сообщил, что власти Ямала не станут спешить с укрупнением муниципалитетов. И что каждый район сможет сам принимать решение, готов ли он к таким реформам. Таким образом глава комитета по госустройству отреагировал на обсуждение поправок в устав ЯНАО, которые завтра дума рассмотрит на очередном заседании.

О поправках агентство «Новый День» уже писало. Они предполагают возможность создания укрупненных муниципальных округов, в которых поселения теряют статус самостоятельных муниципальных образований. В такой округ может войти сколько угодно поселений. Условно, если решение примет Тазовский район, будут ликвидированы все поселковые управы, останется только администрация района.

Эдуард Яунгад заявил, что ликвидировать поселковые управы будут только с их согласия. «Хочу развенчать мифы уже сегодня. Во-первых, приводим региональное законодательство в соответствие федеральному и закрепляем за органами местного самоуправления право образования муниципального округа. Важный АКЦЕНТ: закрепляем право! Это не значит, что уже завтра грядут, какие-либо, уставные изменения. Во-вторых, принимать решение об изменении муниципального устройства могут только органы местного самоуправления с учетом мнения всех населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования. Используется ли в будущем это право – вопрос иного характера, но лишать этого права местное самоуправление категорически нельзя, тем более, если эта возможность уже прописана в федеральном законодательстве», – написал г-н Яунгад.

Салехард, служба информации

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