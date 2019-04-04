В Красноселькупе депутаты начали слияние администраций

В Красноселькупском районе началась административная реформа по слиянию поселковой и районной администраций. Во вторник, 2 апреля, депутаты районной думы проголосовали за передачу полномочий сельской управы к районным чиновникам. Ранее аналогичные структурные преобразования вызвали протест в Тазовском районе, где глава поселка Тазовский Омпа Яптунай отказался подписывать соглашение о передаче полномочий.

В Красноселькупе депутаты единогласно одобрили соглашение о создании единого органа вместо сельской и районной администраций. Теперь нужно провести публичные слушания и внести поправки в устав района и села. Как рассказал агентству «Новый День» Андрей Усик, который до 2 апреля был депутатом, но сложил полномочия досрочно, дата передачи полномочий и завершения слияния неизвестна, так как административная реформа – «это длительный процесс». Кстати, сам г-н Усик переходит на работу в администрацию села, он будет занимать должность замглавы. По его мнению, в Красноселькупе ждать волнений, подобных Тазовскому, не стоит.

Напомним, глава поселка Тазовский Омпа Яптунай наотрез отказался подписывать соглашение о передаче функций поселковой управы в администрацию района. Проголосовали против упразднения поселковой управы и местные депутаты. Кстати, вслед за ликвидацией администрации поселка грядет отмена выборов мэра Тазовского района – об этом свидетельствуют поправки в устав муниципалитета, о которых рассказывало ранее агентство «Новый День».

В администрации ЯНАО ранее неофициально агентству ранее поясняли, что оптимизация пройдет в нескольких районах. Помимо Тазовского и Красноселькупского это Ямальский, Шурышкарский, Приуральский. Там будут слияния поселковых и районных администраций в целях экономии бюджетных средств и сокращения административного аппарата. При этом собеседники в правительстве не пояснили, везде ли будут отменены прямые выборы мэра.

Красноселькуп, Юлия Фролова

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