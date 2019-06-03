Сын изгнанного главы на Ямале не смог получить власть

Новым главой села Шурышкарское стал Владислав Колобаев. За него проголосовали 58 процентов пришедших на выборы 2 июня 2019 года. Об этом сообщается в документах Избиркома Ямала. Сын прежнего главы Сергей Комельков получил только 39 процентов голосов.

Выборы в селе Шурышкарское были связаны с досрочной отставкой главы Юрия Комелькова. Причем именно из-за сына, который накануне пытался получить кресло главы управы, г-на Комелькова и принудили уйти с поста.

В декабре 2018 года прокуратура Ямала сообщила, что глава села незаконно принял своего сына на работу в администрацию (он специально создал ему должность). Кроме того, глава заключил контракт с девушкой своего сына, у которой не было ресурсов для исполнения работ (контракт предполагал снос домов и обслуживание дорог). Всю работу фактически исполняла контора Сергея Комелькова.

При этом очевидно, что сам Сергей Комельков не считал себя неправым. Он на своей странице «Вконтакте» за пару дней до выборов даже писал о давлении со стороны властей.

Любопытно, что даже во время такой небольшой по масштабам избирательной кампании использовались интернет-технологии и «черный пиар». В соцсетях распространялись сообщения об участниках кампании, в том числе негативные отзывы и о семье Комельковых.

Между тем на Ямале стартовала реформа местного самоуправления, которая предполагает ликвидацию сельских управ. В том числе слияние районной и поселковой администрации ждет и Шурышкарский район.

Шурышкарский район, служба информации

Шурышкарский район. Другие новости 03.06.19

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