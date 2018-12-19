На Ямале отправили в отставку главу, который отдал контракты 19-летней сожительнице сына

В среду, 19 декабря, решением депутатов отправлен в отставку глава села Шурышкарское Юрий Комельков. Он трудоустроил в сельскую администрацию сына и заключил с его девушкой контракт на снос домов, хотя знал, что техники у нее никакой нет. Именно эти коррупционные нарушения стали поводом для лишения главы должности. Об этом сообщает прокуратура Ямала.

«В подчинении главы поселения работал его сын Комельков Сергей. Глава сразу после избрания уволил сына, затем незаконно вывел должность, которую замещал сын из категории муниципальной службы, а после этого снова принял родственника на работу», – описывают нарушения в прокуратуре Ямала. При этом сын руководителя получал надбавку, на которую не имел права.

Помимо этого сельский глава в июне 2018 года заключил контракты с 19-летней сожительницей своего сына на два миллиона рублей. Они подразумевали снос домов и содержание дорог. Девушка была зарегистрирована в качестве ИП, но фактически никакие работы не выполняла. «Комельков Юрий знал, что работы будут исполняться его сыном», – объясняют в прокуратуре.

Именно прокуратура потребовала от депутатов лишить должности главу. Надзорная инстанция проводит проверку и по другим фактам: как выяснилось, Комельков препятствовал проверке. Он оказывал давление на депутатов. А также на коммерсантов, которые хотели бы выполнять работы в селе. Как сообщил агентству источник, знакомый с проверкой, Комельков блокировал работу думы и администрации, когда встал вопрос о его отставке. Он также уклонялся от вручения ему уведомлений.

Шурышкарский район, служба информации

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