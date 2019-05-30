Вице-губернатор Ямала Соколова посетила район, где есть протест из-за смены власти

Вице-губернатор Ямала Ирина Соколова, куратор внутренней политики, посетила в составе делегации чиновников Тазовский район. Вместе с ней работал замгубернатора по строительству Андрей Воронов. Об этом сообщили 30 мая 2019 года в пресс-службе администрации округа.

В 2018 году район пережил кризис власти, смену главы муниципалитета. Более того, в Тазовском вскоре должна смениться система муниципальной власти – упраздняются сельские управы, их функции передаются в районные администрации. Вместе с этим открыто против выступил глава поселка Тазовский Омпа Яптунай. В апреле губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в беседе с журналистами сообщал, что реформа слияния администраций неизбежна и направлена она на экономию средств и улучшение управляемости.

По данным администрации Ямала, в Тазовском районе в ближайшее время будет много строек, их и обсуждали прибывшие региональные чиновники – Воронов и Соколова. Это и жилье – 18 многоквартирных домов. И соцобъекты: медицинский центр в Тазовском, образовательный центр в Находке с детским садом и начальной школой, спорткомплекс с бассейном и центр культурного развития. Также будет построено новое пожарное депо и поликлиника в Гыде, завершится реконструкция школы в Антипаюте, начнется строительство школы в рамках концессионного соглашения в Тазовском.

Ирина Сколова напомнила, что именно в Тазовском райне будет строиться «Арктик- СПГ-2» – второй СПГ-завод «Новатэка». «Тазовский район – отдаленный, но крайне перспективный. Его будущее связано с развитием нефтегазовых месторождений, с реализацией проекта «Арктик СПГ-2». Важно, чтобы освоение природных ресурсов этой территории шло параллельно с социально-экономическим развитием поселений района, строительством жилья и объектов социального назначения», – цитируют вице-губернатора в пресс-службе правительства Ямала.

Тазовский район, служба информации

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