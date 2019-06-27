Ямальские депутаты отменили прямые выборы мэров

Депутаты Заксобрания Ямала отменили прямые выборы глав в четырех районах округа. Речь о Ямальском, Шурышкарском Тазовском и Красноселькупском районах. Соответствующий документ был принят 27 июня в ходе последнего перед летними каникулами заседания. Теперь мэры будут назначаться после прохождения профессионального конкурса.

Оппозиция выступила против отмены прямых выборов. Как сообщил «Новому Дню» глава ямальского отделения КПРФ Елена Кукушкина, такой законопроект не может быть принят в спешке, без консультаций с представителями всех партий и населением. «Мы считаем, что все выборы должны быть прямыми. В том числе – выборы губернатора», – сказала «Новому Дню» Елена Кукушкина.

Тем не менее, большинством голосов документ был одобрен. Напомним, по словам вице-спикера Заксобрания , единоросса Виктора Казарина, нововведение позволит сделать управленческий процесс более оперативным – глав, которые не будут справляться с поставленными задачами, можно будет заменить более ответственными руководителями. Кроме этого, законопроект сохранит округу существенный объем средств и усилит оптимизацию штата чиновников.

Стоит отметить, что Ямал – далеко не первый российский регион, который отказывается от прямых выборов. Ранее такая волна прокатилась практически по всей стране и, в частности, по соседней Свердловской области. Екатеринбургский политолог Сергей Мошкин считает, что желание региональной власти контролировать муниципальную понятно и оправдано.

«Большинство муниципалитетов получают субсидии из региона, и регион хочет отслеживать, как расходуются его деньги. И это совершенно понятно, – говорит Мошкин. – Но ничем не доказано, что назначаемый или избираемый на думе глава сработает более эффективно, нежели избираемый. Более того, мэр, выбранный не всенародно, фактически отчужден от населения. В ситуации, когда ему нужно будет решить, кому быть лояльным – населению или назначившему его руководителю региона, он выбреет второе. Это мы видим сплошь и рядом, и в том числе, на примере Екатеринбурга».

С Сергеем Мошкиным не согласен политолог Евгений Забродин. «В некоторых странах классических демократий нет прямых выборов на разных уровнях власти, во Франции не выбирают префектов провинций, в США, Великобритании и Германии не выбирают напрямую глав исполнительной власти, но сила институтов сохраняет эти страны в рамках демократических процедур и демократического управления», – говорит эксперт.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 27.06.19

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