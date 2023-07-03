Главой Тазовского района назначен бывший окружной чиновник Югай

Главой Тазовского района стал бывший окружной чиновник Виктор Югай. Такое решение приняла местная дума 3 июля 2023 года. Информацию о назначении подтвердил телеграм-канал «Пул 89», близкий к окружному правительству. На официальных ресурсах информации до сих пор нет.

Г-н Югай занял место Василия Паршакова, который ушёл в отставку с поста главы муниципалитета и перешёл на работу в Заксобрание ЯНАО.

Его соперниками были директор МКУ «Дирекция жилищной политики Тазовского района» Александр Михайлов и Алексей Рожков, глава СПК «Тазовский». Г-н Рожков не смог прокомментировать своё участие в конкурсе. Он лишь однажды ответил на звонок корреспондента агентства «Новый День», но не стал комментироват свои мотивы выдвижения на пост главы, сославшись на занятость. Следующие многочисленные звонки г-н Рожков проигнорировал.

В Тазовском районе сегодня работает губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Он намерен встретиться с новым главой и обсудить задачи по развитию территории.

Тазовский район, Наталья Ефремова

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