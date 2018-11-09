На Ямале третий день отогревают село после коммунальной аварии, людей пришлось выселить

В селе Газ-Сале Тазовского района всё ещё не восстановили подачу тепла после того, как во время ремонта произошла авария. Людей, в чьём доме ещё не появилось отопление, пришлось расселить: у них нарушения работа системы, пришли в негодность коммуникации. Речь идёт о доме по улице Ямбургская.

ЧП произошло 7 ноября: коммунальщики в морозы планово ремонтировали теплосети. По сообщению компании «Ямалкоммунэнерго», которая занимается снабжением села, подрядчик нарушил правила ремонтных работ, коммуникации были переморожены, в итоге пришлось отключить от тепла соцобъекты и два дома. Возникли перебои с электричеством.

По данным на утро 9 ноября 2018 года свет в домах есть, но тепло пока дали не всем. «Ремонтные работы на электростанции завершились ближе к полуночи, специалисты продолжают техническое обследование оборудования. Школа начала работу, производится отогрев хозблока детсада «Белый медвежонок». Отпариваются внутренние тепловые сети в доме по улице Ямбургская. Всем жильцам 12-квартирного дома было предложено расселение в гостиницу – из восьми человек таким вариантом воспользовался один, остальные разместились у родственников», – рассказали в пресс-службе администрации Тазовского района Ямала.

Как рассказали агентству «Новый День» в пресс-службе «Ямалкоммунэнерго», ведутся работы по подключения тепла в здании почты-библиотеки и спортзала. Их планируют закончить во второй половине дня.

Тазовский район, служба информации

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