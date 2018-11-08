На Ямале в морозы посёлок остался без тепла

В Тазовском районе, в селе Газ-Сале, второй день без тепла остаются два дома, обслуживаемые филиалом компании «Ямалкоммунэнерго». Прокуратура начала проверку. От тепла 7 ноября 2018 года отключены дома по адресам: ул. Русская, 2, и Ямбургская, 4. В пресс-службе ресурсоснабжающей организации агентству «Новый День» пояснили, что причиной ЧП стала ошибка подрядчиков. Началось службеное расследование. В соцсетях пишут, что разморожены здание детского сада, почтового отделения, библиотеки, спортзала. В квартирах по ул. Воробьева отопление так же отсутствует (группа «Газ-Сале» ВК).

«Учитывая, что это создает угрозу жизни и здоровью граждан прокуратурой Тазовского района по поручению прокуратуры округа незамедлительно организована проверка. Будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе по обслуживанию и ремонту сетей теплоснабжения в селе Газ-Сале», – говорится в сообщении надзорной инстанции.

В самой компании «Ямалкоммунэнерго» пояснили, что нештатная ситуация возникла после проведения запланированных работ. «7 ноября 2018 года подрядчиками в селе Газ-Сале проводился плановый ремонт теплотрассы с переврезкой на новый участок ул. Ямбургская №3а – ул. Геологоразведчиков №4а. Работы согласованы, потребители были оповещены. Бригада подрядчика неоправданно затянула работы. Кроме того, во время ремонта не удалён весь теплоноситель из системы. В итоге после запуска нового участка теплотрассы было выявлено промерзание теплоносителя на вводах в ряде социальных объектов, а также в жилом доме по улице Воробъева», – объяснили причины ЧП в компании.

Там добавили, что для «разморозки» ночью пришлось привлечь аварийную бригаду с пароподогревающей установкой. «Утром 8 ноября были дополнительно привлечены 2 единицы техники и бригада слесарей – 18 человек», – заключили в «ЯКЭ».

Похожее ЧП произошло в Газ-Сале в ноябре 2014 года – из-за аварии на котельной посёлок остался без тепла. Тогда в «Ямалкоммунэнерго» сообщили, что причиной тому стал слив теплоносителя гражданами. А в следственном комитете, который проводил проверку по факту аварии, рассказали, что основной причиной возникшего аварийного отключения котельной послужило отсутствие на котельной резервного источника электроснабжения. «Сопутствующими причинами возникновения аварийной ситуации явились нарушения требований закона о теплоснабжении, а также правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Минэнерго России», – говорилось в заявлении следователей.

Тазовский район, служба информации

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