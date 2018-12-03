Прокуратура требует возбудить уголовное дело из-за отключения тепла на Ямале

Прокуратура ЯНАО требует возбудить уголовное дело в отношении коммунальщиков из-за отключения тепла в селе Газ-Сале 7 ноября 2018 года. Специалисты «Ямалкоммунэнерго» ремонтировали трубы, но не справились вовремя, люди остались без тепла. Потом в течение нескольких дней продолжались перебои с поставкой ресурсов – прекращалась подача электричества и воды.

По версии прокуратуры, сотрудники «ЯКЭ» не имели права планировать ремонт в морозы и отключать тепло в домах. А глава посёлка не должен был согласовывать такие работы. В результате ЧП люди не только остались без тепла, вышла из строя система теплоснабжения.

Прокурор Тазовского района Алексей Кугаевский направил в следственный комитет материалы для решения вопроса об уголовном преследовании в отношении руководителя филиала «ЯКЭ». Надзорная инстанция предполагает, что есть основания для возбуждения дела по части 1 статьи 215.1 УК РФ (незаконное отключение потребителей от источников жизнеобеспечения).

«Несмотря на запрет ограничения теплоснабжения потребителей в отопительный период филиал «ЯКЭ» отключил 13 домов. Из-за неисправности запорной арматуры ремонт затянулся на пять суток. ЧП привело к выходу из строя приборов теплоснабжения домов, четырёх социальных объектов. Общая сумма затрат на восстановление – более 2,6 млн рублей», – рассказали в прокуратуре Ямала.

Ранее в компании «Ямалкоммунэнерго» сообщали, что авария случилась по вине подрядчика. Там приносили свои извинения и обещали сделать перерасчёт и урегулировать проблемы с вышедшими из строя приборами. Без тепла оставались детский сад «Медвежонок», спортивный зал «Геолог», детско-юношеский центр, сельский дом культуры.

Прокуратура внесла представление директору «Ямалкоммунэнерго», главам Тазовского района и села Газ-Сале, которые согласовали ремонт сетей. В администрации Газ-Сале началась служебная проверка. В отношении «ЯКЭ» прокурор возбудил административное дело – нарушение режима обеспечения населения коммунальными услугами.

фото – сайт администрации Тазовского района

Газ-Сале, служба информации

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