«Одеяло примерзает к стене»: ямальцы прокомментировали коммунальное ЧП

Компания «Ямалкоммунэнерго» извинилась за аварию в Газ-Сале, в результате которой у людей на протяжении нескольких дней в морозы выключали то тепло, то свет, то воду. В пресс-службе предприятия эти ЧП назвали «технологические инциденты». В компании пообещали сделать перерасчёт в платёжках и возместить ущерб от сгоревших приборов. По данным на утро 12 ноября, теплоснабжение села восстановлено, но у людей нет воды. В ЯКЭ обещают устранить проблему до конца дня 13 ноября. Жители Газ-Сале возмущены возмущены подготовкой коммунальщиков к зиме.

Напомним, сначала в селе отключилось отопление:7 ноября 2018 года после ремонтных работ возникли перебои с поставками тепла в два дома. Параллельно возникли неполадки с электричеством. В воскресенье, 12 ноября, жители села в соцсетях жаловались на отсутствие воды. В селе был организован подвоз воды. Как рассказали агентству «Новый День» в пресс-службе ЯКЭ, есть заявки от жителей об отсутствии воды, в связи с тем что ведутся работы на сетях. «В течение дня должны закончить. Организован подвоз питьевой воды»,– заключили в компании.

При этом опять появились разговоры о том, что ямальцы виноваты в сложившейся ситуации, так как сливают теплоноситель, и на котельной не удаётся подогреть воду до нужной температуры. В ответ на это одна из жительниц написала гневный пост о том, что коммунальщикам следовало лучше готовиться к зиме. «Как не сливать, если батареи завоздушены и холодные, у нас первый этаж, полы и стены утеплены, а толку нет, у нас 2-е детей и одеяло к стене примерзает у ребенка? Вы лучше разберитесь с начальством «Ямалкоммунэнерго» и администрацией поселка как они сдавали и отчитывались о готовности к зиме, а потом к населению обращайтесь, я как сливала батареи и ставила воду на проток так и буду, и не сможете запретить, т.к у самих «рыльце в пушку», и не надо говорить что беда общая и мы должны содействовать в этом», – описала проблему подписчица группы «Газ-Сале» «Вконтакте».

)Обновлено 12.11 в 11:00). Как сообщили в ЯКЭ, компания подвела тепло к домам – теперь дело за управляющими компаниями. Именно они должны заниматься проблемами батерей в домах, в том числе, если батареи завоздушены.

Ранее проверку по факту отключения ресурсов в Газ-Сале начала прокуратура Ямала, результаты пока не озвучены. В ЯКЭ утверждали, что в аварии виноват подрядчик. «7 ноября 2018 года подрядчиками в селе Газ-Сале проводился плановый ремонт теплотрассы с переврезкой на новый участок ул. Ямбургская №3а – ул. Геологоразведчиков №4а. Работы согласованы, потребители были оповещены. Бригада подрядчика неоправданно затянула работы. Кроме того, во время ремонта не удалён весь теплоноситель из системы. В итоге после запуска нового участка теплотрассы было выявлено промерзание теплоносителя на вводах в ряде социальных объектов, а также в жилом доме по улице Воробъева», – объяснили причины ЧП в компании.

Газ-Сале, служба информации

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