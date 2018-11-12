Замгубернатора Ямала выехал на место ЧП и обещал, что теплотрассы больше не будут ремонтировать в мороз

На пятый день коммунальной аварии в Газ-Сале в село прибыли руководитель «Ямалкоммунэнерго» Максим Пономарёв и замгубернатора ЯНАО по вопросам ЖКХ Сергей Карасёв. Об этом сообщает пресс-служба администрации района. Там также обещают ликвидировать все прорывы и нарушения в системе электро- тепло- и водоснабжения до конца понедельника, 12 ноября 2018 года.

Г-н Карасёв кроме того анонсировал, что в следующем году коммунальщики будут делать ремонты теплотрасс не в морозы, как случилось в этот раз, а заранее – до старта отопительного сезона.

Напомним, коммунальная авария, случившаяся во время планового ремонта, повлекла отключение не только тепла, но и света, и воды. Все выходные люди вынуждены были носить воду из машины, которая специально приезжала в посёлок. На время из домов выселяли жителей, так как там лопнули трубы. 12 ноября в жилых домах тепло есть, но последствия ЧП до сих пор не устранены.

«Восстановлена подача тепла в детский сад «Белый медвежонок», в спортивный зал «Геолог». Образовательные процессы в учебных и дошкольных учреждения идут в штатном режиме. Завершается ремонт в зданиях детско-юношеского центра и сельского дома культуры. Продолжаются работы по ликвидации нескольких порывов на теплотрассах, в результате которого увеличился расход воды для наполнения резервных ёмкостей. По этой причине давление воды в системе холодного водоснабжения снижено, часть потребителей не получают воду», – сообщили в пресс-службе районной администрации.

В ЯКЭ добавили, что «идут внутренние восстановительные работы, замены регистров, проварка лопнувших труб системы отопления».

Также чиновники и коммунальщики обсудили подключение дополнительных резервных мощностей для электро- и теплоснабжения села Газ-Сале, в том числе проведение резервной линии электропередач.

фото – сайт Тазовского района Ямала

Тазовский район, служба информации

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