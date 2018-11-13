Чиновники Тазовского района отменили роскошную закупку

Власти Тазовского района отменили закупку дорогостоящей мебели после того, как информация об аукционе попала в паблик. Извещение об отмене определения поставщика опубликовано 12 ноября 2018 года. Почему власти передумали тратить 900 тыс. рублей из бюджета, узнать не удалось. В пресс-службе районной администрации не смогли пояснить агентству «Новый День» ни зачем мебель покупали, ни почему от неё отказались.

Как сообщалось ранее, чиновники Тазовского района в техзадании указали, что им нужен гарнитур цвета «палисандр». В набор входили в том числе стол за 311 тыс. рублей, стол за 182 тыс. рублей и стол за 106 тыс. рублей. А также – греденция – за 130 тыс.рублей.

Примечательно, что один из потенциальных участников закупки направил письмо, в котором указал, что мебель, перечисленная в техзадании, производится только одной фирмой. Аналоги предложить невозможно. «На данный проект стоит «защита дилера», т.е. остальным участникам просто не дают возможности участвовать в данном аукционе», – указано в письме.

В сентябре новым главой Тазовского района стал бывший красноселькупский глава Василий Паршаков. После его назначения вскрылись сразу несколько традиционных для муниципалитета проблем: съехал со свай жилой дом, людей пришлось расселять в другое жильё. Кроме того, произошла серьёзная коммунальная авария во время планового ремонта сетей, из-за чего без тепла, света и воды на несколько дней остались не только соцсобъекты, но и жилые дома села Газ-Сале. В этих условиях закупка мебели почти за миллион рублей выглядит неоднозначно.

Тазовский район, служба информации

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