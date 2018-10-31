Прокуратура нашла виновных в сходе дома со свай на Ямале

Прокуратура обвинила администрацию посёлка Тазовский в том, что жилой дом на улице Пристанской сошёл со свай. По версии надзорной инстанции, власти недостаточно обследовали здание, и это привело к его смещению. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Ямала от 31 октября 2018 года. Глава администрации Омпа Яптунай уверяет, что ни спициалиты, ни сотрудники УК, которая обслуживает дом, не обнаруживали серьёзных проблем. Кроме того, его несколько лет назад ремонтировали.

ЧП произошло 1 октября 2018 года. 138 человек остались без крыши над головой, к счастью, никто не пострадал. Сильные подвижки здания начались утром, людей эвакуировали. Накануне ЧП люди тоже жаловались, но специалисты, пришедшие на осмотр, не обнаружили опасности. Дом муниципальный – это бывшее общежитие. «Причин схода со свай несколько. Первая – дом стоит под уклоном 30 градусов. Вторая – идёт растепление грунтов из-за смены климата. И третье – это установка ванн в той части дома, где не было канализации. Сливы шли под фундамент. Людей штрафовали, но ничего не менялось. Кроме того, как выяснилось, сливы из помещений общего пользования, как прачечная, тоже шли под дом. При этом на лето цоколь не открывали, не проветривали», – рассказывает в беседе с агентством «Новый День» глава посёлка Омпа Яптунай. Он добавляет, что в доме в 2011 году проводился капремонт – он был на виду у властей, его никто не игнорировал.

Прокуратура посчитала, что эта работа проводилась некачественно. «Администрация посёлка является собственником 52 квартир. Власти не принимали мер к обследованию технического состояния несущих конструкций дома. В нарушение норм Жилищного кодекса РФ устранение дефектов и повреждений деревянных свай длительное время не проводилось», – считают в надзорной инстанции. «За нарушения закона два должностных лица, в том числе заместитель главы администрации посёлка Тазовский, отвечающий за соблюдение жилищных прав граждан, привлечены к дисциплинарной ответственности», – рассказали в прокуратуре Ямала.

Пострадавшие получили помощь из бюджета, кроме того, чиновники обещали им новое жилье. Сейчас людям компенсируют затраты на съём квартир и общежитий. Есть даже такие помещения, которые обходятся в 60 тыс. рублей в меясц. Но никто из людей не остался без помощи. Часть семей, которые снимали квартиры по соцнайму, уже расселили. Сейчас идёт оптимизация маневренного фонда, власти смотрят, все ли проживают там законно и можно ли отдать квартиры пострадавшим. Постарадавшим помогает также больница – в аварийном доме жили работники учреждения.

Тазовский, служба информации

Тазовский. Другие новости 30.10.18

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