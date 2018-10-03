Жильцы съехавшего со свай дома на Ямале жаловались на его состояние

Власти оказывают помощь жильцам дома в посёлке Тазовский, который съехал со свай и стал непригоден для жилья. Просчитытваются суммы компенсаций. Кроме того, на объекте будут работать привлечённые эксперты для установления точной причины подвижек здания. Об этом агентству «Новый День» рассказал глава посёлка Тазовский Омпа Яптунай. На четверг, 4 октября, запланирована встреча с пострадавшими. Между тем люди не понимают, почему дом не признали аварийным раньше.

Дом по адресу Пристанская, 45а сдвинулся со свайного поля 1 октября 2018 года. Жильцов эвакуировали, их вещи перевезли в тёплый склад. К счастью, никто не пострадал. Но люди остались без жилья. В числе причин ЧП власти называли изначально неправильное расположение дома – на склоне, кроме того – растепление грунтов и установку индивидуальных ванн, которые в общежитии предусмотрены не были. В итоге стоки размыли фундамент. Следователи начали проверку по факту ЧП.

Люди размещены временно, но властям придётся решить, куда их расселить в дальнейшем. Кто-то владел комнатами на условиях собственности, ктото жил на условиях соцнайма. «На сегодняшний день обратились 69 человек, 51 из которых расселены в гостиницы, квартиры и общежития, остальные обратившиеся от временного размещения отказались. Люди ежедневно обеспечиваются трёхразовым горячим питанием», – рассказали в администрации Тазовского района.

Как сообщили в администрации посёлка агентству «Новый День», сейчас просчитывается возможная помощь пострадавшим. Люди могут получить до 60 тыс. рублей.

Вместе с этим один из жильцов на условиях анонимности рассказал агентству «Новый День», что люди регулярно жаловались на состояние дома, обращались в управляющую компанию и даже били тревогу по поводу дыры в мужском душе. Однако аварийным общежитие не признавали. «Дом просто гнил, но никто ничего не делал. Наверное, причина в том, что не было места для переселения. А не в том, что кто-то ванны установил. Многие жильцы сделали ремонты, потратили деньги. Если бы мы знали, что дом опасен, никто бы не стал там обживаться», – рассуждает собеседник.

Как сообщил агентству глава посёлка Опмпа Яптунай, специалисты проверяли дом по жалобам жильцов. Его состояние опасений не вызывало. Всё было в порядке.

Тазовский, служба информации

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